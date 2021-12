Jumestuskunstnikust sai pealuumotiiviga vabaajarõivaste looja

Gerda, enamik inimesi teavad sind kui meigikunstnikku. Kuidas sai sinust moelooja?

Praegu ma ausalt öeldes end moekunstnikuks ei nimetaks, sest mu moemärgi alt on välja tulnud vaid mõned tooted. Tegu on pigem streetwear’i ehk tänavamoodi viljeleva moefirmaga. Kui hakkan tulevikus midagi veelgi erilisemat looma, siis ehk võiksin tituleerida end moekunstnikuks.

Soov luua isiklik moefirma sai alguse juba 2007. või 2008. aastal, kui tegin koostööd T-särgibrändiga Heavy Mental. See oli minu esimene projekt moevaldkonnas ja sealt see pisik külge jäi. Nii jäi ka kripeldama, et ühel päeval soovin teha päris oma firma.

Peamine ajend oma moefirma loomiseks oli see, et olen ise meeletu T-särkide kandja ja neid ei ole mu riidekapis kunagi piisavalt. Tegu on rõivaste puhul justkui esmatarbekaubaga, mida saab kõigega miksida, olgu siis kleidi või seelikuga, aga ka pükste ja pintsakuga. Lisaks, arvestades, et praegu on moes eelkõige lohvakad rõivad, siis seda stiili ongi kõige lihtsam luua T-särgi, dressipluusi või -pükstega. Moemaailma praegused suunad lihtsalt on minu kasuks.