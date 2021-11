„Mu elukaaslane ei luba vaktsineerida.” Koroona kui hirmu tööriist

Kuigi arstid soovitavad praegusel kriitilisel ajal end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, võib paljudes peredes asi jääda selle taha, et võimukas pereliige keelab selle ära.

Koroonaaeg on olnud peredele, kus jõhkrutseb vägivallatseja, kaks korda keerulisem. Kõigepealt tuli isolatsioon, kui pidi koos nelja seina vahel istuma. Nüüdseks ongi selgunud, et raskete lähisuhtevägivalla kuritegude arv suurenes mullu märgatavalt. Samuti kasvas eelmisel aastal lähisuhtevägivalla tagajärjel hukkunute arv – kokku kaotas elu sel traagilisel põhjusel 16 inimest. Seda on mitu korda rohkem kui muidu, tavaliselt hukkub nii aastas mõni inimene.

