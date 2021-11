NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: vaktsiinid ja muretu elu

Sattusime kõnelema koroonast, millest siis veel? Me mõlemad leidsime, et kui praegu räägitakse inimesi vaktsineerima meelitades, et tuleb tegutseda ühiskonna huvides ja loobuda oma isekusest, siis meie just vastuoksa vaktsineerisime end nimelt isekusest, ainult omaenese huve silmas pidades. Vaktsineerisime sellepärast, et püsida terve ja pääseda ilma probleemideta igale poole: teatrisse, kinno, kohvikusse, välismaale...

Me soovisime saada süste võimalikult kiiresti ega mõelnud põrmugi sellele, et äkki jääb meie ruttamise tõttu vaktsineerimata mõni riskigruppi kuuluv 80-aastane. (Mõned neist on vaktsineerimata siiani.) Ei, me olime valmis jalamaid ette trügima, kui selleks mingigi võimalus avaneb. Meie käitumist saab võrrelda inimese sooviga pääseda kiiresti välja põlevast majast. Ruttu värske õhu kätte! Ruttu tagasi muretusse maailma!

Kusjuures tollal tundus, et seesama soov iseloomustab kõiki inimesi, mis on ka loomulik, sest kes ei tahaks elada mõnusalt, ilma probleemide ja piiranguteta, ning omada õigust astuda sisse igast uksest. Näis ilmselge, et põlevast majast kipub välja iga mõtlemisvõimeline elusolend.

Alles hiljem selgus, et nii see siiski pole. Oli neid, kes lõõmavas sängis pikutades uimaselt pomisesid: „Mis vahet seal on, kas maja põleb või ei põle! Olge tasa ja laske lihtsal inimesel raskest tööst välja puhata!” Ja oli ka neid, kes keset leeke istudes ärevalt hoiatasid: „Ärge mingil juhul majast välja minge! Õues on ju jahe, te võite nohu saada!” See oli pehmelt öeldes veider.