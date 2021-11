Miks kannab Kaia Kanepi tenniseväljakul tavaliselt tumedaid rõivaid?

Osa tennisestaare eelistab tagasihoidlikumat rõivastust, osa tahab silma paista. Kumba rühma sina kuulud?

Ilmselt olen tagasihoidlikum. Mulle on mugavus olulisem kui soov silma paista. Minu eesmärk on keskenduda mängule, mitte sellele, mida seljas kannan, aga samal ajal ei tohi rõivad mu mängu segada. Pigem peavad need sooritust toetama.

Enamikul mängijatel on mõne rõivafirmaga leping sõlmitud. Ma ei oska öelda, kas kõik saavad valida, mida nad mängides kannavad.