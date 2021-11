Uue ajastu algus Hiinas. President Xi on nüüd Mao Zedongiga ühel pulgal, talle terendab eluaegne võim

Hiina kommunistliku partei kuuenda pleenumi järel on selge, et nii partei kui riik on kindlalt Xi Jinpingi käpa all. Vaid kolmandat korda partei ajaloos kiideti heaks suure kaaluga poliitiline avaldus.

Mihkel Märtens mihkel.martens@epl.ee