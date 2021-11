17. detsember 2018 pidi Taavi ja nüüdseks süüpingis oleva Mihkel Kihva jaoks olema tavapärane tööpäev, kui nad hakkasid 12 meetri pikkusesse merekonteinerisse laadima palkmaja osi sisaldavaid pakendeid. Pealelaadimiseks lähebki tavaliselt vaja kaht inimest - üks on traktortõstuki roolis, teine vaatab tõstuki kõrvalt, kas last läheb konteinerisse ikka nii nagu ette nähtud.

Tootmisjuht küsib Kihvalt, kus on Taavi? Abitööline peaks ju konteinerist väljas, traktortõstuki kõrval olema ja veenduma, et pakend ikka õiges suunas läheb. "Konteineris," oli Kihva vastanud.

"Ütlesin, et mina konteineris Taavit ei näe igatahes. Mihkel läks siis kontrollima. Kontrollides konteinerit avastas, et Taavi on paki taga konteineri seina ja paki vahel."