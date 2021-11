ERISAADE | Karmo Tüür: mis siis, kui Suwałki koridor satub kahest suunast rünnaku alla?

Valdavalt Iraagist pärit immigrantide puhul tuleks neil seejuures läbida piirikontroll: „ Venemaa peaks siis avalikult näitama oma enda rolli selles konfliktis," tõstab ta esile. Pole selge, et Moskva seda tahaks.

„Küll aga on Venemaa ja Valgevene järjest rohkem ühte sammu astumas, eriti mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat," märgib Tüür. „Mul oleks väga-väga-väga keeruline uskuda, et Valgevene on teinud kõike seda ilma Venemaaga vähemalt kooskõlastamata."