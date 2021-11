Taliban teatas, et plaanib Afghanistanis oopiumi tootmise ära keelata. See ei heiduta oopiumiga kaubitsevat Ahmed Khani [kõik nimed loos on muudetud - toim.], kellel on valdkonnas kümnete aastate pikkune töökogemus.

„Nad ei oleks ilma oopiumita suutnud oma sõda rahastada," ütles Afganistani-Pakistani piiri lähistel Bahrāmcha linnas tegutsev Khan.

Enam kui 25 aastat on Khan osalenud uimastikaubanduses. Ta on veendunud, et äärmusrühmitus ei saa endale lubada, et keelatud ainega kauplemine peatuks.