Omamoodi kurbnaljakas on jälgida inimeste reaktsioone, kui nad saavad teada, et ma ei kasutanud COP26-l käimiseks lennukit, vaid ronge, laevu ja bussi. Kuna kliimamuutused on praeguseks nii tõsised, et iga tonn süsihappegaasi loeb, ning mööda maad reisides on mu reisi süsinikuheide hinnanguliselt viis korda väiksem kui lennukiga, siis tundus nõnda liikumine mulle igati kõige loogilisem. Eriti arvestades seda, et ma reisin Euroopas ja enamasti veel Euroopa Liidus, kus on olemas väga head ühendused ning Schengeni ala sees vaba piiriületus.