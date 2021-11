Hannes Nagel: miks lasksite Meritsal minna? Kriisijuhtimine vajab tõhustusdoosi

Kriisijuhtimises on kõige olulisem vara inimesed. Mitte raha (kuigi seda kulub ka meeletult), vaid inimesed. Eriti eksperdid on üks olulisemaid ressursse, millele niivõrd keeruliste kriiside puhul tugineda. Neid tuleb nii kaasata - aga ka kaitsta. Selle arusaama teke eeldab aga kriisijuhtimise kui eraldi töö - mitte lisaülesande - sisulist mõistmist.

Paraku on tõhus kriisijuhtimine parasjagu keeruline valdkond. Koroonakriisi haldamise strateegilisel korraldamisel tasub kuulata inimesi, kes on sellele spetsialiseerunud. Jah - meil on vaja nii epidemiolooge, psühholooge, majandusteadlasi, logistikuid ja nii edasi, aga ka häid ja kogenud kriisijuhte, kes tuleks poliitikakujundajatele appi.

Pole tavapärane kriis

Kahtlemata üritavad kõik selles kriisis anda endast parima. Selles pole küsimust - probleem on lihtsalt selles, et see kriis ei ole tavapärane.