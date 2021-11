Isad küsivad üha rohkem nõu hooldusõiguse kohta, et lapse elus võrdselt emaga osaleda

„Minu papi läks minema, kui ma olin vist kolmeaastane. Tean oma naha pealt seda, kuidas on isata kasvada,” kõneles MTÜ Lapsele Vanemad juhatuse liige Erkki Laaneoks, kes on isegi pidanud kohtuuksi kulutama, et oma lapsi näha saaks. Üha rohkem julgevad isad nõuda õigust oma apse elus osaleda.

Sotsiaalkindlustusameti statistika kinnitab, et isad tahavad üha rohkem laste hooldusõiguse kohta teada. Näiteks mullu helistas lasteabitelefonile 1253 ema ja 704 isa, tänavuse üheksa kuuga on pöördujatest 1253 olnud emad ja 709 isad. Iga kolmas küsimus esitatakse selle kohta, kuidas väljaspool kohut hooldusõigust jagada. See tähendab neid juhtumeid, kus vaidlus pole veel kohturuumidesse jõudnud. 12% helistajaid-kirjutajaid uurib aga vanematevaheliste suhete, ka lahutuse kohta. Üks pöörduja kümnest vajab nõu kohtumenetlusega seotud küsimustes.