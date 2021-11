Holland hakkab jälle lukku minema, Austria käsib vaktsiinipelguritel kodus püsida

Hollandis karmistati laupäevast uuesti koroonapiiranguid, millega kärbitakse avalike asutuste lahtiolekuaegu ja keelatakse üle nelja külalisega kodused koosviibimised. Baarid, restoranid ja esmatarbekaupade poed peavad uksed sulgema kell 20, ülejäänud poed ja teenusepakkujad aga juba kell 18. Keelatud on messid ja näitused, mis eeldavad publiku ringiliikumist. Spordiüritused toimuvad publikuta. Reeglid kehtivad vähemalt kolm nädalat.

Hollandi peaminister Mark Rutte märkis reedel, et patsientide arvu suurenemise tõttu on haiglad praegu sunnitud ära jätma põlve-, puusa- ja juba isegi südameoperatsioone. „Viirus on kõikjal ja sellega tuleb võidelda kõikjal,” ütles Rutte. „Iga Hollandi kodanik peaks endalt küsima, mida ta ise teha saab. Lootsime, et vaktsiinid aitavad seda ära hoida, aga sama olukord on kõikjal Euroopas.”