Sõdalasest superstaar

Kõlvart on hingelt sportlane, aga mitte selline, kes jõusaalis rauda ühest kohast teise tõstab ja õhtul kodus peegli ees oma muskleid imetleb. Ka mitte säärane, kelle eesmärk on olla kõvem mees kui sõber või naaber. Ta on sõdalane, kes hoolitseb pidevalt oma jõu suurenemise eest. Selle eest, et ta oleks oma sihtide saavutamiseks vajalikus vormis.

Sõdalane ei jäta midagi juhuse hooleks. Ta tunneb vastase nõrkusi ja kasutab neid osavasti ära. Eelkõige tunneb ta aga iseennast. Väljajuuritavatest nõrkustest vabaneb ta teadlikult. Need, millest vabaneda pole võimalik, pöörab ta tugevusteks või kompenseerib teiste oskustega. Ta kontrollib oma emotsioone ja näitab välja ainult neid, mida peab sobivaks. Ja kui ta otsustab end muuta, siis muudabki.

Vastselt poliitikasse tulnud Kõlvart liikus ringi nagu must pilv. Nüüd oskab ta naeratada, nalja teha ja ajakirjanikega flirtida. Ta võtab vastu kutsed telesaadetesse, viib võttegruppe Korea söögikohtadesse sööma ja enne valimisi laseb ajakirjanikke isegi koju. See viib teda lähemale seatud eesmärkidele.

Ja ärge tulge ütlema, et välimus pole tähtis. On. Kõlvart on selle teadmiseks võtnud.

