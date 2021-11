Riinat juhib filmiprodutsendi tööriist number üks – kõhutunne. Ta tabas näiteks ära, et Ilmar Raagis on režissööriainest, ja toetas teda igati Eesti esimese koolivägivalla teemalise filmi loomisel. 2007. aastal valminud „Klass” oli edulugu.

Mõned aastad hiljem „leidis” Riina Moonika Siimetsa ja 2018. aastal sündis „Seltsimees laps”, mis võitis kõikvõimalikud auhinnad ja lisaks veel publiku südame Eestist väljaspoolgi.

Ammu enne seda oli Riina soome kolleegide soovitusel ostnud Helsingi raamatupoest Rosa Liksomi Finlandia auhinnaga pärjatud romaani „Kupee nr 6” ja tundnud seda lugedes kõhuõõnes produtsendile nii vajalikku värelust – sellel lool on jumet. Ainult et film, mille tegevus toimub Venemaa avarusi mööda logistavas rongis, kus peategelased on soome üliõpilane ja vene kaevur… Pri tšjom tut eestlased?