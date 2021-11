Õnneks on nakatumiskõver hakanud vaikselt langema ja saab pisut kergemalt hingata. Valitsus on lähtunud kahest põhimõttest: et hoida ühiskond avatuna ja et hoogustada vaktsineerimist. Sisuliselt oleks aga õigem vaktsineerimise asemel keskenduda viiruskaitsele.