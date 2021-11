Gruusia koka ehtsad hinkalid. "Retseptid liiguvad põlvest põlve ja sõbrannadelt sõbrannadele. Üksteise eest nippe ei varjata"

Juba üheksa aastat Jõhvis tegutsenud trahter Mimino sai alguse kohaliku grusiini Elgudža Kopaladze suurest unistusest avada söögikoht, kus saaks nautida ehedaid Gruusia maitseid. 2010. aastal käis ta Gruusias koos äripartner Gert Tartlaniga, kes vaimustus samuti ülimaitsvatest hinkalitest, suus sulavatest hatšapuridest, traditsioonilisest viinamarjajoogist tšatšast ja hubastest trahteritest. Seejärel otsustatigi luua Ida-Virumaale Gruusia restoran. Nimi Mimino, mis tähendab gruusia keeles pistrikut, valiti kuulsa filmi järgi. Nimele on väidetavasti oma õnnistuse andnud ka filmi peaosatäitja Vahtang Kikabidze.

Alguses piirdus menüü ainult autentsete Gruusia roogadega, kuid aastate jooksul on tulnud Gruusia maitseid kodumaisele kliendile kohandada. Paljud eestimaalased nimelt ei armasta koriandrit ega vürtsikust. Kohalikud grusiinid on Mimino leidnud.