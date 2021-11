Läti leevendas osaliselt piiranguid, kuid vaktsiinipelgurite elu läheb raskemaks

Läti valitsus keeras sel nädalal ühiskonna osaliselt lukust lahti, lubades jälle tegutseda kõigil poodidel ja lõpetades elanikele kehtiva öise liikumiskeelu. Sisuliselt taastub sellega oktoobri keskel kehtinud kord, kus vaktsineerimispassita pääseb toidupoodi ja teistesse hädavajalikesse asutustesse, aga mitte näiteks restoranidesse või ka üle 1500-ruutmeetristesse kaubanduskeskustesse. Kontaktõpet lubati alustada ka kõigil haridusasutustel, eeldusel, et iga õpperühm püsib kogu aeg samades ruumides. Meelelahutusüritused ja hasartmänguasutustes käimine on endiselt keelatud. Mis on üldse lubatud? Kaua piirangud veel kehtivad? Loe alljärgnevast loost.