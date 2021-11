Majandusprofessor: Hiina viisaastaku eesmärgi täitmisest võidaks kogu maailm

Hiina pani kevadel oma 14. viisaastaku (2021–2025) plaani ka eesmärgi saavutada 2060. aastaks CO 2 -neutraalsus. Kui Hiina täidab plaani, võib see üksi vähendada eeldatavat globaalse temperatuuri plaani 0,25 °C võrra. Aga kas plaan on realistlik?