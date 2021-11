JUHTKIRI | Deltalaine taandub, aeg atra seada

Selleks et osata eelseisval talvel targemaid otsuseid teha, tuleb täiendada infot, mille järgi otsuseid tehakse. Näiteks vaktsineerimisega hõlmatust hinnatakse praegu endiselt 2021. aasta algusest alates süsti saanute järgi, kuigi sel sügisel on juurde tekkinud soovitus teha viis-kuus kuud pärast esialgse kuuri lõppu tõhustusdoos, et vaktsiini kaitse liiga nõrgaks ei jääks. Kriisijuhtidel peab olema praegusest selgem pilt, millistes paikades, töökollektiivides ja koolides on immuunkaitse heal tasemel ja kus n-ö aegumisohus. Näiteks üle 70-aastaste inimeste seas on viimase viie kuu sees vaktsiinikuuri lõpetanute osakaal kõige suurem hoopiski Ida-Virumaal (15%), aga Hiiumaal ainult 3%, sest hiidlased olid kevadel väga kiired vaktsineerijad.