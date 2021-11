Kümnes Music Meets Film keskendub muusika tähenduslikkusele filmis

Juubeli tähistamiseks kuulutas Music Meets Film sel korral esmakordselt välja ka konkursi, et tutvustada ja toetada andekaid noori filmimuusika loojaid. Konkursil osalemiseks peab osaleja hiljemalt 19. novembril esitama oma kompositsioonilisi oskusi ja loomingulisust presenteeriva muusikalise töö etteantud videolõigule. Konkursi videoklipi on meile lahkelt jaganud Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituut. Konkursi võitja selgub 23. novembril ning parima valib välja žürii, kuhu kuuluvad Music Meets Filmi paneelvestlustel osalevad muusika- ja filmi professionaalid. Võitja pälvib 2000-euro suuruse rahalise preemia ja Orchestral Tools'i virtuaalsete muusikariistade paketi, kuhu kuulub ka paljukiidetud Tallinna kollektsioon. Loe konkursi kohta lähemalt siit.

Music Meets Film kuraatori Michael Pärdi sõnul on programm viimase 10 aasta jooksul läbinud palju muudatusi: vormist ja sisust kuni publikuni. “Music Meets Film on tuntud oma sisutiheda kolmepäevase programmi poolest, mis võimaldab vestlusringides osalejatel ja ekspertidel jagada oma loomingulisi kogemusi ning valdkonnaalaseid teadmisi üha kasvava publikuga, seda nii vahetult saalis kui ka voogedastuses üle maailma. Lisaks sellele on Music Meets Film programm äratanud suurt huvi mitmetes muusikaakadeemiates ja filmikoolides üle kogu Euroopa, kes soovivad seda osaliselt lisada ka oma õppekavasse.”