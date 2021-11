AUTORIKÜLG | Vilja Kiisleri valus pihtimus: kuidas ma kolme kuuga 30 kilo maha võtsin

Tunnen end praegu oma kehas fantastiliselt, kuid see ei ole alati nii olnud. Piina ja häbiga meenutan päevi, mil ennast vihkasin, sest peeglist vaatas vastu keegi, kes ma olla ei soovinud. Nüüd, olles saavutanud soovitud kehakaalu, tunnen ennast enesekindlama ja kaunimana kui eales varem. Mu tuju on hea, mul on palju energiat, ma meeldin endale ja teistele.

Elu kehas on olnud mulle raske teekond. Korduvate tagasilangustega ning lõputute etteheidetega endale ja eriti halbadel päevadel ka lähedastele. Päris algust ma ei mäletagi, sest eri dieete ja trenne olen proovinud aastakümneid.