Zuzu Izmailova: pole vahet, kes keskkonnaministri kohta täidab, sest meil sisuliselt puudub ministeerium

Eesti probleem on selles, et Keskkonnaministeerium on keskkonna majandamise amet. Meil sisuliselt puudub ministeerium, mis tegeleks keskkonna hoiu, looduskaitse ning kliimaküsimustega.

Zuzu Izmailova erakonna Eestimaa Rohelised kaasjuht 39