JUHTKIRI | Jüri Ratase koht on valitsuses

Praegu on Ratas riigikogu esimees ehk formaalselt presidendi järel Eesti tähtsuselt teine riigitegelane. See on poliitikule uhke ja mugav amet. Parimais aastais ja tegusa erakonnajuhi koht on siiski valitsuses.

Peaminister Kaja Kallas ütles suve hakul „Aktuaalses kaameras”: „Minu kutse oleks küll talle, et võib-olla tuleks kabineti liikmeks ja niimoodi oleks lihtsam.” Ajal, kui Ratas ise oli peaminister, ütles ta Isamaa juhi Helir-Valdor Seedri kohta, kes valitsusse ei kippunud: „Loomulikult oli Helir-Valdor Seeder valitsusse oodatud, aga ma austan koalitsioonipartnerite valikuid enda ministrite osas.” Ka varem on peaministrid arvanud, et valitsus töötab paremini, kui koalitsiooniparteide juhid kuuluvad valitsusse, mitte ei vaata selle tööd kõrvalt.

Tegusa erakonnajuhi koht on valitsuses, Ratasele sobiks nii keskkonna-, tervise-, majandus- kui ka välisministri portfell.

Millise portfelli võiks Ratas saada? Keskkonnaministri amet sobiks Ratasele kenasti. Keskkonnaministrid pole senistes Eesti valitsustes küll olnud esimese suurusjärgu tähed, aga kui rohepööre ei ole põhjus seda tava muuta, siis mis veel on? Pealegi pole keskkonnateemad Ratasele kauged – tema vanemad on ju tuntud bioloogid ja Ratas on ka oma poliitilises karjääris küllalt roheteemadega tegelenud.

Kui see portfell Ratast siiski ei köida, on valikuid veel. Näiteks töö- ja terviseminister on praeguse kriisi ajal väga tähtis tegelane – peaministri parem käsi – ning paljud inimesed on praegu selles rollis olevast Tanel Kiigest väsinud. Võis siis majandus- ja taristuministri portfell, mis praegu on Taavi Aasa käes. See kõlbas Andrus Ansipi esimese valitsuse ajal isegi Edgar Savisaarele – pole küll nii edev portfell kui välisministri oma, aga see-eest liigub selles sfääris suur raha. Või miks mitte hakatagi välisministriks? See on tavaliselt valitsuses üks võtmeportfelle ja eriti praeguses rahvusvahelises olukorras pakuks Ratasele palju võimalusi pildil olla.