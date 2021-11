Jan Graps: elu viimane veerand kujunes papsile Odüsseuse rännakuteks

Milline eluperiood võis teie isale kõige õnnelikum olla? Kui raske oli talle muutuste aeg – 1980-ndate lõpp ja 1990-ndate esimene pool?

Arvan, et igale muusikule, kellel on olnud õnne laulda mitmesajatuhandelise publiku ees, on see kogemus üks võimsamaid. Alati, kui paps rääkis Venemaa tuuridest ja metsikult kaasaelavast staadionipublikust, siis tal silmad põlesid ja nägin, et see läks talle väga korda ja andis power’it.

Kui suured turneed lõppesid, algasid tema isiklikud Odüsseuse eksirännakud ja uue ajastuga kohanemine. Õnneotsingud Ameerikas, vangistus Rootsis ning lugematud juhutööd Tallinna raadiotes ja pubides. See oli heitlik aeg, aga meie omavaheline tihedam läbikäimine algas just siis.