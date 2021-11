Tiit Terik: kui kultuuriinimeste kirg panna kokku minu poliitiliste oskustega, võiksime olla päris hea tandem

Kultuuriminister Tiit Terik on alles teist nädalat ametis, aga juba on teda kõvasti kritiseeritud. Kultuurivaldkonna inimesi paneb muretsema, et Eestil on kümne kuu jooksul juba kolmas kultuuriminister, ja Terikut peetakse karjääripoliitikuks.

„Pandeemilises jõgiromaanis siia ja tänna väntsutatud kultuurisektor pole kultuuriministrite vahetustest mitte kui midagi võitnud. Kultuuriministri ametikohast on saanud poolvedel ollus, mis voolab, kuhu juhtub," kirjutab Müürilehe peatoimetaja Aleksander Tsapov 11. novembri päevakommentaaris.

Milline inimene on Tiit Terik, kes pole veel õieti võimalust saanudki? Kas ta suudab täita kultuurisektori ootusi, mis lihtsalt öeldes soovivad teiste valdkondadega võrdväärselt kohtlemist ja seda, et nendega oldaks pideva pinge all töötamise ajal mõistvas dialoogis, aga ka tugevat toetust pikale venivas kriisis?