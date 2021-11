Valdeko Paavel on loomaarstina töötanud paarkümmend aastat ja selle aja jooksul on veterinaaria, eriti väikeloomade ravi, läbi teinud peadpööritava arengu. Kui kunagi ravisid veterinaarid peamiselt põllumajandusloomi, siis viimastel aastakümnetel on tähtsateks patsientideks saanud lemmikloomad.

Loomad elavad aasta-aastalt kauem ja paremat elu, kinnitab veterinaar. Üks peamisi põhjusi on peale paranenud arstiabi ka toitumine, sest hea toidu ja tervema looma vahel on selge seos.