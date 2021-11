Kriisis kannatanud kultuurisektor ootab valitsuselt tuge ja avatud tulevikudialoogi

Uute, augustist novembrini kehtestatud piirangute ja viirusfooni tegelik mõju kultuuritarbimisele väljendub ülekaalukas omatulu languses (valdkonnast tulenevalt 50–100 protsenti) – ära on jäänud või edasi lükatud nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste artistide kontserdid ning sajad rendiüritused, mis on eluliselt olulised kontserdimaju või muuseumihooneid haldavatele eraettevõtjatele ja riigi sihtasutustele. „Meie mured on tõsised. Piirangutel ja viirusfoonil on nii konkreetselt mõõdetavad kohesed mõjud, nagu vabalanguses omatulu, kui ka pikaajalised mõjud, nagu vaimne tervis ja lüngad kultuurihariduses, ning kultuuriettevõtluse kärbudes doominoefekt teistele eluvaldkondadele,“ sõnas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. „Külastatavuse vähenemine ja müükide kukkumine käivitab ahela, mis mõjutab teisi elualasid; sissetuleku kaotavad loojate ja korraldajate kõrval toimumispaigad, tehnika- ja turunduspartnerid, toitlustajad, majutusasutused, “ lisas muuseuminõukogu esimees Anton Pärn.

Kultuurikorraldajad tänasid valitsust seniste toetuste eest, mis olid hädavajalikud, et üle elada kriisi teine laine alates eelmisest sügisest tänavu varasuveni. Nad tegid ettepaneku eraldada kultuurivaldkonnale veel sellel aastal 14 miljonit eurot, et taastuda nii veel eelmistest piirangutest tulenevast kahjumist kui ka tulla toime uutest piirangutest tingitud mõjudega. „Oluliste kultuurivedurite pankrotil või tugiteenuste katkemisel on Eestile suurem majanduslik ja mainekahju kui leevendust toov abipakett,” tõi Pimedate Ööde filmifestivali juht Tiina Lokk välja. „Näiteks PÖFFi on ehitatud tänaseks veerandsada aastat, kuid katkemisel ei jätka me samast kohast, vaid alustame jälle nullist.“