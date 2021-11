Laila Kaasik: keset ühiskondlikke lõhesid tulebki LGBT+ inimesi toetada

Olen kuulnud etteheitvaid küsimusi, miks on just praegu vaja LGBT abieluvõrdsuse teemaga tegeleda – on meil ju pandeemia ja rahvusvaheliselt ärev olukord Ida-Euroopas.

Laila Kaasik Erakond Eestimaa Rohelised volikogu liige 12