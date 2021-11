FOTOD | Selgusid Ene Graubergi fondi stipendiaadid

"Stipendiumil on mulle mitmel moel eriline tähendus," sõnas Rebeka Vaino. "Esiteks on see suur au! Teiseks aga toetab minu arusaama, et sajandeid kunstimaailmas au sees olnud vajadus olla meistrite juures õpipoisiks ei ole kuhugi kadunud. Kaasaegses kunstimaailmas tähendab see lisaks ka muud, kui maalitehnikate õppimist - see on tundmaõppimine, kuidas toimib kunstimaailm seestpoolt, millised on selle sisemised mehhanismid. Mis oleks parem koht selle õppimiseks kui Pariis, kust saadud kogemusi ja kontakte saan hiljem Eestis rakendada."