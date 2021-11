Mida soovib tänane Venemaa? Kordame üle. Esiteks soovivad nad bipolaarset maailmakorda, kus laua taga otsustaksid nemad ja USA ning mõnes küsimuses ehk ka Hiina, et jagada maailm huvisfäärideks. Teiseks soovivad nad lõhkuda lääneriikide ühtsust ja väärtusruumi ning lähiperspektiiviks on võita tagasi Ukraina ning muuta ta satelliitriigiks nagu tänane Valgevene. Ka tänane piirikonflikti eskaleerimine Venemaa poolt Valgevene-Poola piiril on kõigi nende kolme eesmärgi saavutamise ette rakendatud.