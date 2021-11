Äsja alanud isiksuseuuringus esitatakse vähemalt 200 küsimust isiksuse, elusündmuste ja hoiakute kohta. Milline on teie maailmavaade? Kas teil on raskusi söömise lõpetamisega? Kuidas on lood voodieluga? Kas karjute pereliikmete peale? Olete te aasta jooksul töökohta vahetanud? Kas valetate sageli? Geenivaramu lehel küsimustele vastates saab igaüks enda kohta kohe põnevat tagasisidet, aga suuremas plaanis aitab kaasa võib-olla isegi sadadele teadusuuringutele.