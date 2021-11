ARVUSTUS | Must-valgelt glamuurne paabulinnumäng Ugala laval

Kas olete kuulnud isase paabulinnu häälitsust? Isane paabulind on üks linnuriigi kauneimaid isendeid, tema häälitsus seevastu kindlasti üks õõvastavamaid. Glamuurselt edvistava sulestikuga lind laseb end inimsilmal imetleda, ent ainult seni kui noka lahti teeb. Paabulinnulikult edvistades kulgeb ka Ugala teatri sõna- ja tantsulavastus „Sume on öö”. Säravalt, lõbusalt, glamuurselt, fantaasiaküllaselt, reetes vaatajale tasapisi, et tegelikkuses peidavad peategelaste elud ehmatavalt tumedaid varjundeid. Ehk tantsime kõige selle peale veel ühe lõbusa tšarlstoni ja rüüpame šampanjat, sest elame täna, minevik on möödas ja tulevik tekitab neurootilist ärevust. 1920-ndate džässiajastu pidu ja pillerkaar ei saa lõppeda hästi, kuid ärgem muretsegem, kõik saab korda.