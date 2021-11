Poliitikute suurele mõjule vaidlen vastu

Head Delfi kolleegid on mõjukate inimeste esikümnesse valinud tervelt kaheksa poliitikut, vaidleksin sellele vastu.

Selline poliitikute kontsentratsioon mõjukate inimeste esikümnes oleks ehk olnud õige aasta tagasi, kui valitsuses oli EKRE ja rahandusminister Martin Helme. Mäletate, see hiljutisel arstid-on-saast-üritusel võimast häält teinud vaktsineeritu, kes teisi mitte vaktsineerima utsitas. See, kelle juhtimisel aasta tagasi Eestit ideedele ja inimestele lukku üritati keerata. Ja kelle juhtimisel oleks pidanud sel kevadel nõretamiseni vaidlema, kas naine on partner ainult mehele või ka naisele või kuidas see täpselt oligi.