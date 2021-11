Kaire Uusen: aitab lühinägelikkuse ja võltskokkuhoiu komejandist

Nõukogude ajal oli arusaadav, et eestlane ei tähendanud keskvõimule midagi, kuid nüüd peaksid asjad ideaalis teisiti olema. Ometi lahendatakse paljud olukorrad endiselt n-ö talupojaloogika vastaselt ja ka inimeste huve arvestamata.

Tundub, et Eestis on kinnistunud seisukoht, et lihtsam (!) on mis tahes jamasid hiljem kinni maksta kui neid ennetada või kohe õigesti planeerida.

Kõige lihtsam lühinägelikkuse ja vale kokkuhoiu näide on plaan kaotada suurte teede äärest prügikastid. Ja seda ajal, kui liigume rohelisema tuleviku poole!

Meenub kevadine kurb lugu, kui lapsega juhtus Saku valla lasteaias õnnetus.