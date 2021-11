Elvis Brauer on koroonaaktivist, aga ka koroonaohver. Pandeemia pööras tema elu pea peale

MÉM Cafe avamise ajastusega ei vedanud selle peremehel üldse. Kui uskuda sotsiaalmeediapostitusi, avas Kalamajas asuv õdus kohvik enda uksed 2019. aasta jõulude eel. Neis jõulueelsetes postitustes näeb naeratavat Brauerit ning ootusärevaid fotosid kohviku tarbeks hulgikaupa soetavatest kaastöötajatest.

Esimene postitus kohviku tootevalikust näitab isuäratava väljanägemisega kooki "Mango madness" ("Mangohullus" – toim), mida tutvustatakse tulevastele kundedele lausega: "Take the broken pieces of your life, bake a master cake out of it" ("Võta oma katkiläinud elu killud ja küpseta neist meisterlik kook" – toim).