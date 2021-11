JUHTKIRI | riigikogu, lõpetage katusepaha

On kurb tõdeda, et pole vahet, kas valitsuses on Reformierakond või EKRE, nn katuseraha jagamisele ei suuda keegi lõppu teha. Sama kurb on, et isegi opositsioonis pole erakondadel selgroogu selles skeemis mitte osaleda. Ahvatlus vehkida Heimar Lengi eeskujul suure tšekiga ja esitleda seda justkui isiklikku annetust-heategu on liiga suur.