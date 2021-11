Kolonel Aivar Jaeski: riigikaitsest on saanud püha lehm, keda ei kritiseerita. Võtan endale vabaduse seda muuta

Endise väeosa ülemana, kes haldas väeosa eelarvet, tean, et eelarves personalide kuludes olev raha on kasulikum aasta lõpuks ära kulutada, sest vastasel korral järgmine aasta saad vähem vahendeid. Kõige lihtsam on see preemiatena välja maksta. Vaadates endise peastaabi ülema kindralmajor Veiko-Vallo Palmi palgaandmeid , oli tema sissetulek 2019 aastal 52 174,58 eurot, mis kasvas 2020 aastal 54 331,35 euroni ehk siis kasvas 2156,77 eurot. ...Abiks seegi sel raskel ajal. Kas siit võib järeldada, et lahti lastud inimeste palgaraha jaotatakse sõbralikult kaitseväe juhtkonna vahel?

Seepärast ESTPAT ehk Scoutspataljoni saigi komplekteeritud profesionaalidest. Ma pole kuulnud, et ajateenijate osas see seadusetus on tänaseks parandatud. Seaduste osas, on pidevad muudatused ja reformid viinud selleni, kus vahepeal isegi puudus kaitseväel sisemäärustik. Ma pole kindel, et rõhutada reserväelaste ja ajateenijate saatmist välismaale on õige. Omal ajal me rõhusime sellele, et kõik välismissioonile saadetavad on vabatahtlikud! Kas see vabatahtlikkuse nõue enam ei kehti?