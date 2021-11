Mõjukas pikaküüneline ja tulihingeline aktivist Roosabanaanike

20-aastase Arija Helmvee nimi võib olla paljudele võõras, kuid TikTokis pea 150 000 jälgijaga Roosabanaanikese oma mitte. TikTokis tähelennu teinud, miljoneid vaatajaid haaravat sisuloojat teatakse peale ekstravagantse maniküüri ja sotsiaalmeedia tegemiste ka vaktsineerimiskampaanias kaasa löönud noore aktivistina. Laiema avalikkuse tähelepanu ja tunnustus on andnud Roosabanaanikesele auväärse koha ka tänavuses mõjukate edetabelis.

Kust selline tung vaktsineerimise teemal sõna võtta? Nii mõnelegi jälgijale tuli üpris ootamatult, et vaktsiiniteemalise sisuga orbiidile lendasid.

Kui mina oleksin 13-aastane ja loeksin Varro Vooglaidi postitust, kus ta räägib, et vaktsiini sees on kiip ja vaktsineerimine inimkonna orjastamine – ma kardaks. Loomulikult ma kardaks. Me ei peaks vaktsiini kartma. Noortel inimestel (viitab alaealistele jälgijatele – toim) puudub sageli väljaarenenud vaade, nad ei oska kriitiliselt mõelda. Ja mul on noor fännibaas. Olen võtnud vahendajarolli üritades selgitada, et vaktsineerimises pole mitte midagi hirmsat.