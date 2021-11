NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: mõjukate miinuspool

Aga nad pole ainsad vägevad. Peale nende on olemas ka suhteliselt jäleda väljanägemisega või parimal juhul musta maski kandvaid persoone, kes samuti vehivad valgusmõõkadega ja kasutavad sedasama Jõudu, ainult et kurja tegemiseks.

Praegu on päevakorras Poola-Valgevene piiri olukord, mille eest vastutab ennekõike Valgevene „isake” seltsimees Lukašenka, tüüpiline isik Pimedusest. Klassikalises ulmefilmis lõpeks tema võimutsemine üsna pea sellega, et mõni vapper jedirüütel lõikaks ta valgusmõõgaga pooleks. Aga kuna reaalses maailmas ei tule sedasorti „suhtlus” kõne allagi, tuleb kahjuks piirduda majandussanktsioonide ja isolatsiooniga. Head lihtsalt ei kontakteeru pahadega! Angela Merkel rikkus seda reeglit, helistas Minski diktaatorile ja kutsus sellega esile progressiivse inimkonna pahameele. Nii ei tehta!

Paraku on seda õilsat põhimõtet ajaloos korduvalt rikutud. Miinus- ja plusspool pole tihtilugu eriti tähtis, oluline on ainult mõjukus. Marko Mihkelson ütles, et Lukašenka koht on Haagi sõjatribunali ees. See on kahtlemata tõsi. Aga näiteks seltsimees Stalini koht polnud 1940. aastatel isegi mitte Haagis, vaid otseselt võllas, nii palju oli ta selleks ajaks jõudnud kurja teha, aga ometi näeme teda piltidel hoopis Teheranis ja Jaltas, Churchilli ja Roosevelti kõrval, naljanägu ees ja piip peos.