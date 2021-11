Võib arvata, et mõistlikud inimesed ei pane mõjukate edetabeli koostamist Eesti Päevalehele pahaks – nii nagu ettevõtjad on loobunud protestimast Äripäeva rikaste kroonika avaldamise vastu –, ehkki pole ilmselt lugejat, kelle enda ettekujutus mõjukatest kattuks ajalehe omaga. See on igati normaalne, sest mõju on subjektiivne kategooria ja Eesti Päevalehe metoodika pole kunagi pretendeerinud konkreetsete kriteeriumite alusel päriselt inimeste mõju mõõtmisele (või vähemalt hindamisele).