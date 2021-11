Löö klaas puruks!

Igal aastal määrame Ekspress Meedias aasta mõjukamaid persoone. Igal aastal on nende seas inimesi, kelle emakeel on vene keel. Igal aastal on neid inimesi rõhuv vähemus. Igal aastal püüan seda mõtestada. Ja iga kord põrkan vastu klaaslage.Miks see nii on? Loe alljärgnevast loost.