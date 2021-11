Mu laps, naine või mees on liiga palju netis. Millelegi muule üldse ei mõtle. Asjad jäävad tegemata, öösel ei maga. Valetab ka, nii piinlik on. Kui telefoni mõnda aega ei saa, pole mitte lihtsalt pahur vaid lausa kuri. Kui proovida sellest rääkida, saab pahaseks. Ütleb, et ma ei saa temast aru, olen kontrollifriik ja ei austa privaatsust.

Nii kirjeldavad teraapiaruumis oma muret inimesed, kelle meelest lähikondse nutikasutus on üle piiri läinud.