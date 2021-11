„Juurikas”, raadio Elmar politseiautodesse ja komöödia idapiiril. Mille üle mõjukad naeravad?

Juba antiikajast on püütud aru saada, miks inimesed naeravad. Platon ja Aristoteles arvasid, et naer võimaldab meil tunda üleolekut, seevastu Sigmund Freud õpetas, et naer aitab inimestel pingetest vabaneda. Tänapäeval uurib seda lausa eraldi teadusdistsipliin gelotoloogia. Naer võib olla reaktsioon eri faktoritele ja olukordadele.

Irja Lutsar: vorstipesu teeb nalja

Viroloog Irja Lutsar teab täpselt, mis teda viimati naerma ajas. „Võtsin kaks päeva puhkust ja käisin Milanos. Lugesime lennukis Mart Juure huumorijuttu ning naersime kõva häälega.”