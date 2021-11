Inimest, kes vähemalt korra elus ei satuks täiesti lolli olukorda, pole olemas. Nagu elus on alati koht õilsateks ja üllasteks tegudeks, mahub sinna alati kõikvõimalikke naeruväärseid olukordi, vahejuhtumeid, eksisamme ja muid väiksemaid hädasid, mis võivad tublisti närve kulutada. Kuid ka nendes on head, kui mõne aja pärast suudetakse selliseid olukordi meenutada naeratades ja sõpradele nendest jutustades lõbu tunda. Milliseid naljakaid lugusid on juhtunud mõjukatega, loe alljärgnevast loost.