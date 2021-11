Keskkonnauuringute keskuse soovid tutikale autole on nii kitsad, et pisut kehvema helisüsteemiga löögile ei pääsenud

Riigihangete registrisse riputati nädala eest hange, millega Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) soovib võtta kasutusrendile maasturi. Neile ei passi aga iga maastur, hankes on EKUK-i soovid nii kitsad, et neile peaks vastama vaid üks auto – Volkswagen Touareg.

Näiteks otsitakse minimaalselt 70-liitirilise kütusepaagiga autot. Üks pakkuja uuris hanke juures, kas ka 65-liitrine paak passib. Selgus, et viis liitrit kütusepaagi mahtu on piisavalt oluline, et ei passi.

Lisaks nõutakse autot, millel on....

