MÕJUKATE ERISAADE | Kõlvarti järgmine samm on saada peaministriks. Kas Eesti ühiskond on selleks valmis?

Tarmo Paju aga tuletas meelde äsja toimunud kohalike valimiste tulemusi. „Võime numbritesse ka minna, oli ka valimiste aasta. Kui vaatame kõik kandidaadid üle, siis üks kõrgub teiste kohal ehk on pika puuga eespool. Aga huvitavam ja olulisem argumentatsioon läheb tagasi sinna, millele Urmo viitas – mulle meenub Eesti Päevalehe koroonakonverents, kus joonistus asi selgelt välja. Ühel teljel olid seal erasektori esindajad, Paavo Nõgene on neid esindanud jõuliselt, kuid on põrganud ministeeriumite ja valitsuse omavahelise suutmatuse vastu millegi kokku leppida. Ja siis asjad ei juhtu, öeldakse. et ei saa midagi teha. Kuud mööduvad ja siis öeldakse, et ikka saab midagi teha. See oli läbiv joon. Mihhail Kõlvartil on samamoodi. Kui koolidega seoses haridusministeeriumis ei suudeta konkreetset midagi otsustada, siis järgmisel hetkel keegi kuskil allpool, antud hetkel Tallinna linnas , tuleb ja teeb need otsused ära. Paneb koolid kinni, kui tunneb, et on vaja,“ rääkis Paju.

Eesti Ekspressi peatoimetaja lisas, et Kõlvart paistab välja ka oma rahuliku esinemisega, kus udujuttu ei aeta. „Tema intervjuusid ja debatte on tore vaadata, sest ta on rahulik ja kindel. Tundub, et sulle ei aeta poliitilist ümmargust juttu. Laupäeval küsiti temalt ühes intervjuus, et kuidas Jevgeni Ossinovski saab Tallinna volikogu esimehena hakkama. aus vastus oli: „Ei tea.“.“

Merili Nikkolo tõi välja Kõlvarti võime muutusi ellu viia. „Tema puhul pole küsimus viimases aastas, ta on ikkagi viimastel aastatel näidanud ennast tugeva juhina. Ta on teinud muutusi, teinud neid Tallinna linnavalitsuse struktuuris, julgenud vastuvoolu ujuda, teinud koolidega seoses otsuseid ja võtnud vaktsineerimisega seoses härjal sarvist. See on paistnud silma,“ rääkis Nikkolo.

Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja seletas, et Kõlvarti tegid mõjukaks sõltumatus ja julgus. „Ta oli seda aasta 2020 ja 2021 aasta otsustes. Sõltumata valitsusest, on ta seda kritiseerinud. Viimases kahes valitsuses on tema erakonnakaaslased sees ja ta on julgenud teha Tallinnas otsuseid, mis talle tunduvad õiged. Antikangelasest on saanud kangelane mõne aastaga,“ nentis ta.

Kui Kõlvart nüüd nii kõrgel kohal on, edestades inimesi, kellel peaks palju rohkem võimu olema, et oma soove ellu viia, siis on järgmine loogiline küsimus, mis on tema tulevik? Kas tal on eeldusi ise nüüd kõrgemale liikuda või jääbki püüdma mõjukust Tallinna linnapeana?

Siin langesid stuudiokülaliste arvamused kokku Kõlvarti liikumise suuna osas, kuid tekkis erimeelsus, kas Eesti ühiksond oleks valmis vene keelt emakeelena kõneleva inimest nii kõrget sihti püüdes ikka toetama?

Urmo Soonvald märkis, et Kõlvartil on arenguks on kaks varianti. „Üks võimalus on see, et ta jääb seisma nagu Paul Keres oli kogu aeg number kaks. Erinevus on see, et Paul Keres tahtis saada number üheks, tal ei lastud seda. Küsimus on, kui palju on Kõlvartil tarkust ja ettevaatamisvõimet. Mis ta järgmine samm saab olla – partei esimeheks? Ja siis peaministriks või peaministri kandidaadiks. Aga see tekitaks Eestis uue olukorra, peaminister oleks vene keelt emakeelena kõnelev inimene. Kuigi ta räägib korralikku eesti keelt ja ma ei taha kahelda meeluses, siis ettenägelikud inimesed ei kiirusta sellise sammuga. Võimalik, et ta laseb veel küpsetada Tanel Kiike, Kadri Simsonit erakonna esimehe ja peaministrikandidaadina. Tal ei ole kiiret selle ametiga,“ arvas Soonvald.

Ta märkis aga, et Kõlvartil on ouline omadus: ta tahab tegutseda. „Välistan seega riigikogu ametkoha, välistan kultuuriministri ja muud ametikohad. Ma arvan, et kas ta sõidab tükk aega veel linnapeana või läheb va banque, kui teab, et saab peaministriks. Aga see tekitab küsimusi, mida pole Eesti ühiskonnas varem räägitud, et vene keelt kõnelev inimene saab võimu hierarhias väga kõrgele. Kõlvartiga seoses ma arvan, et see tekib. Tema järgmine loogiline samm on saada minu arvates erakonna esimeheks ja peaministriks,“ uskus Soonvald.