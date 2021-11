PÄEVA TEEMA | Tõnis Palts Madle Lippuse ettepanekust: võrdõigusvolinik tõstku nüüd jalakäijate kohustuslik liikumiskiirus 30 km/h

Sotside ettepaneku vaim on selline, et linnakodanikud, te ise ei saa aru, mis teile tegelikult hea on. See on lihtsalt arrogantsus. Just analoogne hoiak laias maailmas tõi võimule Trumpi, kutsus esile Brexiti või tekitas Eestis EKRE edu. On üks elitaarne seltskond, kes teab, mis teistele hea on. Sotside ettepanek kutsub esile just vastupidise tulemuse, tekitades inimestes trotsi ja liiklejates vastastikust mittemõistmist.Linnas piirkiiruse viimiseks 30 km-le tunnis puudub igasugune tasakaalustatud põhjendus. Liiklusõnnetusi, mida väiksem kiirus ära hoiaks, on ilmselt ikka väga vähe. Samuti õhu puhtusele see vaevalt mõjuks, sest selle võrra oleksid ju tossumasinad rohkem ajaliselt auru all. Tallinnas ei ole jalakäijatel mitte mingeid probleeme. Kui, siis jalgratturitel.Kui selliseid asju tehakse, siis ei tohiks neid teha kellegi kiusamise arvelt, vaid hoopis paremate tingimuste loomisega. Selliselt, et inimesed ise eelistaksid autodest loobuda, just uute võimaluste tõttu tekkiva loomuliku konkurentsi läbi. Enne, kui näiteks peatänaval autoga liiklejaid kiusama hakata, tuleks oma autodega liiklejad suunata mujale.Tallinnas oleks oluline ehitada valmis kiiresti nn väike tunneliga ring lennujaama alt. Sellest võidaksid nii jalakäijad ja jalgratturid kesklinnas, kui autodega liiklejad linnaosade vahel. Tegemist oleks selge win-win projektiga.