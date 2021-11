ERISAADE | Kas Venemaa „kaose külvamise“ poliitika ongi alanud?

„Surkovil on vaieldamatult õigus, et see on väga hea taktika," kõneleb Krištafovitš, kes kirjeldab seejuures Surkovi veel idealistina. „Eriti, kui need naabrid on mitte sama tugevad kui sina. Vene keeles on väga hea väljend: Пока толстый сохнет, худой сдохнет (kuni paks kidub, kõhn kõngeb)."