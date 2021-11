Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles, et tähtis on reageerida vastavalt ohule, kuid praegu on uue tüve kohta veel vähe infot, et teha järeldusi selle levikupotentsiaali kohta. "See on loogiline, et riigid, kus paiknevad suuremad rahvusvahelised transpordisõlmed, kehtestavad rangemad ettevaatusabinõud ajaks, kuni uue tüve kohta selgub täpsem info," ütles Härma. Samamoodi on Härma sõnul ohus ka riigid, kus nakatumine on kasvamas.