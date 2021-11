Maardus ootab lämbumissurm pooleteiseaastase lapse ema

Eelmisel aastal hakkas Olga Protasel pöial valutama. Millal täpselt? Olga ei mäleta, sest see on ju pereema kiires elus pisiasi. Mõni kuu tagasi oli ta toonud ilmale pisipoja, suuresilmse rõõmsa beebi.

Siis jäi nõrgaks üks käsi. Surmav haigus hakkas endast märku andma.

Praeguseks on haigus Olgalt võtnud peaaegu kõik. ALS-i puhul pole küsimus selles, kas lõpp tuleb, vaid millal see tuleb. Ja Olga puhul on kuri haigus arenenud erakordselt kiiresti.

Olga on nõus haiglasse minema vaid siis, kui tehtaks eutanaasia. Ta kardab piinarikast surma, eemal lähedastest. Ent eutanaasia pole lubatud. Nii hooldavad surevat naist tema lapsed ja invaliidist ema.

